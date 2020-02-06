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Muğla Sağlık Müdürü Gencer'den koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer, kentte koronavirüs vakası bulunmadığını bildirdi.

06.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:38Muğla Sağlık Müdürü Gencer'den koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Sağlık Müdürü Gencer, kentte koronavirüs vakası bulunmadığını bildirdi.
Gencer, yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Muğla'da hastanede koronavirüs vakası olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Marmaris ilçesindeki bir işletmeden gelen hastada, solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edildiğine dikkati çeken Gencer, "Olası bir vaka olabileceği düşüncesi ile gerekli önlemler alınmış olup eş zamanlı Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek klinik ve epidemiyolojik değerlendirme yapılmıştır. Vakanın koronavirüs olmadığı kanaatine varılarak hastaya standart viral pnömoni (zatürre) tedavisi başlanmıştır. İlimizde şu an itibarıyla olası veya kesin koronavirüs vakası yoktur." ifadesini kullandı.

İskender, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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