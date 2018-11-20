Muğla- Sahil Güvenlik, Bodrum
açıklarında tekneleri batan 10 düzensiz göçmeni böyle kurtardı
MUĞLA (DHA
) - Sahil Güvenlik Komutanlığı
, Muğla ili Bodrum ilçesi Aspat önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklı ticari bir gemi tarafından, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik Korvetine denizden insan seslerinin geldiği bilgisi verilmesi üzerine bölgeye gidildiğini, deniz yüzeyinden 10 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Korveti tarafından, deniz yüzeyinde; parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenler tespit edilmiştir. Müteakiben icra edilen arama kurtarma
faaliyeti neticesinde deniz yüzeyinden 3'ü kadın olmak üzere 10 düzensiz göçmen (4 Suriye
, 4 Filistin
, 2 Mısır
uyruklu) sağ olarak kurtarılmış ve 1 göçmenin (Suriye uyruklu, erkek) cansız bedeni
alınmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden sağlık durumu kritik olan 2 göçmenin süratle hastaneye sevki sağlanmış, diğer göçmenler Turgutreis
Limanı'na intikal ettirilmiştir."
DHA,Muğla,Bodrum