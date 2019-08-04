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Muğla sahillerinde yoğunluk

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

04.08.2019 15:49
Muğla sahillerinde yoğunluk
Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlar, vatandaşlar ve yabancı turistlerle doldu.
Turistlerden bazıları Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girip, kumsalda güneşlendi.
Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz'in manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.
Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Bodrum'un Torba, Yalı, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında da yoğunluk oluşturan turistler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
İlçeye gelen tatilciler, tekne turlarına katılarak maviyle yeşilin kucaklaştığı koyları gezdi.
Marmaris'te de turistler ve vatandaşlar, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini doldurdu. İlçedeki bazı tatilciler denizde yüzerken, bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.
Öte yandan, Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, yakın illerden gelen turistlerle doldu. Birçok tatilci de kamp alanlarını tercih etti.

Marmaris, Fethiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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