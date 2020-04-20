Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MUĞLA 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi

'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indiMUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka mahallesine inen ve yiyecek arayan 4 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

20.04.2020 23:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:22
'Sakin Şehir' Akyaka 'ya yaban domuzları indi
MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka mahallesine inen ve yiyecek arayan 4 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ula'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'ya bugün akşam saatlerine 2 yetişkin yaban domuzu indi. Aç kaldıkları için yiyecek arayan domuzları, restoran sahibi Öner Altaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşları fark edince ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçtı. MUĞLA ’Sakin Şehir’ Akyaka’ya yaban domuzları indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Akyaka, Ula, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı, ’Korona ilacını bulduk’ diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri’yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem’in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Haberler
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Oyuncu Gökhan Alkan’ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:12: Sri Lanka'da seçimler 20 Haziran'a ertelendi - Haber 00:12: Manisa'da yıkılma riskiyle tahliye edilen apartmandaki yangın söndürüldü - Haber 00:12: Almanya'da 5 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:10: ABD'de koronaya karşı Hz. Muhammed'in hadisleri - Haber 00:10: İsveç'te Türk kadınları, sağlık çalışanları için gönüllü maske dikiyor - Haber 23:54: Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu - Magazin 23:01: Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak - Ekonomi 22:08: İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir - Haber 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber