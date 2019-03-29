Muğla Şans Topu Talihlisi Muğla'da Merak Konusu Oldu

Kaynak: DHA

Şans Topu'nun 928'nci hafta çekilişinde 344 bin 249 lira 90'ar kuruş tutarındaki ikramiyeyi kazanan 2 talihliden biri, kuponunu Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynadı. Menteşe'deki talihli henüz ortaya çıkmazken, ilçede merak konusu oldu.Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nun 928'nci hafta çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan 27 Mart Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Kütahya ile Muğla'dan iki talihli, 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı. Kişi başına ise 344 bin lira kazandı. Kazandıran numaralar 1, 8, 25, 30, 33 ve artı 13 olarak belirlendi.Talihlilerden birinin kuponunu Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oynadığı açıklandı. Camikebir Mahallesi Keçeciler Sokak'taki bayide oynanan kuponun talihlisi henüz ortaya çıkmazken, ilçede kimliği merak konusu oldu. İkramiyeyi kazanan kuponunun oynandığı bayinin sahibi Fatih Eyican (35), Kime çıktıysa hayırlı olsun. Biz de talihliyi merak ediyoruz. Gelip burada benimle fotoğraf çektirirse mutlu olurum dedi.