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MUĞLA Şarkıcı Tan Taşçı Bodrum'daki evinde izole oldu

Şarkıcı Tan Taşçı Bodrum'daki evinde izole olduŞarkıcı Tan Taşçı, karantina günlerini Bodrum'da yaşayan ailesiyle birlikte geçiriyor.

24.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:35
Şarkıcı Tan Taşçı Bodrum'daki evinde izole oldu
Şarkıcı Tan Taşçı, karantina günlerini Bodrum'da yaşayan ailesiyle birlikte geçiriyor.
Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün Türkiye'de de etkili olmaya başlamasının ardından ünlü isimlerde karantina günlerini evlerine kapanarak geçirmeye başladı. Yaklaşık 2 ay önce Bodrum'a gelen şarkıcı Tan Taşçı da, süreci ailesinin yanında geçirmeyi tercih etti. Korona önlemlerini erkenden alan Taşçı, bu süreçte yeni şarkılar hazırlarken; kalan zamanlarını ise doğal hayata ve yogaya ayırdı. Bahçesindeki küçükbaş hayvanlarla vakit geçiren Taşçı, kendisini sevdirme konusunda inatlaşan keçi yavrusunu kucağına alıp severken "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi. O anların videosunu ise, sosyal medyadan paylaştı. MUĞLA Şarkıcı Tan Taşçı Bodrum’daki evinde izole oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Tan Taşçı, Türkiye, Bodrum, Güncel , Haber
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