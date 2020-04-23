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MUĞLA Şehit çocuğuna hediye

Şehit çocuğuna hediyeMUĞLA'nın Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, şehit ailesini evinde ziyaret ederek 13 yaşında Poyraz Türk'e roman kitapları ve tablet hediye etti.

23.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:38
Şehit çocuğuna hediye
MUĞLA'nın Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, şehit ailesini evinde ziyaret ederek 13 yaşında Poyraz Türk'e roman kitapları ve tablet hediye etti.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 2006 yılında Ankara'nın Güvercinlik ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ulaş Türk'ün ailesine ziyarette bulundu. Kaymakam Aksoy, anne Yasemin Ugan Azgın ve oğlu 13 yaşındaki Poyraz Türk ile bir süre sohbet etti. Ailenin isteği ve dileğini soran Aksoy, Poyraz Türk'e tablet ve roman kitapları hediye etti. MUĞLA Şehit çocuğuna hediye

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel , Haber
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