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Muğla seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı

Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralıMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

30.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:58
'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Uğurlu Mahallesi Kaş kavşağında meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi, araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla araçta sıkışanlar, kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 kişiden sürücü Ali Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Diğer sürücü Mehmet Erdem ile isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı

Seydikemer, Güncel

Kaynak: DHA


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