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Muğla seydikemer'de 32 göçmen yakalandı

Seydikemer'de 32 göçmen yakalandıMUĞLA'nın Seydikemer ilçesi, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

22.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:20
'de 32 göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Fethiye-Antalya Karayolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu bir grup gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 göçmeni yakaladı. Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Karakol Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi.
Muğla seydikemer'de 32 göçmen yakalandı

Seydikemer, Afganistan, Jandarma, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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