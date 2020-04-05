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MUĞLA Seydikemer'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

Seydikemer'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdiMUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen orman yangınında 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

05.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:28
Seydikemer 'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi
MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen orman yangınında 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Çaykenarı Mahallesi, Güzeller mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 03.00 sırlarında yangın başladı. Şiddetli rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangını farkeden çevredekiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangında, 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden kaynaklı kıvılcımlar nedeniyle başladığı üzerinde durulurken,
jandarma soruşturma başlattı. MUĞLA Seydikemer’de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Seydikemer, Muğla, Güncel

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MUĞLA Seydikemer'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi
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Haberler ›› Güncel ››MUĞLA Seydikemer'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi - Haberler

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