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Muğla seydikemer'de orman yangını

Seydikemer'de orman yangınıMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

09.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:08
'de orman yangını
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.
Arsa Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında başlayan anız yangını, büyüyerek ormana sıçradı. Vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde arasözler sevk edildi. Orman işçileri ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla seydikemer'de orman yangını

Seydikemer, Güncel

Kaynak: DHA


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