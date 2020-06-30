MUĞLA SICAKTAN BUNALDIKÇA DENİZE GİRİP YÜZEN KÖPEK, DATÇA'DA TURİSTLERE EŞLİK EDİYOR

Dünyaca ünlü Palamutbükü sahilinin ev sahiplerinden biri olan sokak köpeği, yerli ve yabancı turistlere denizde eşlik ederek serin suların tadını çıkarıyor.

30.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:55
Dünyaca ünlü Palamutbükü sahilinin ev sahiplerinden biri olan sokak köpeği, yerli ve yabancı turistlere denizde eşlik ederek serin suların tadını çıkarıyor.
Muğla'nın turizm cennetlerinden Datça sakin tatil arayışındaki yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tatilciler diğer birçok tatil yöresine kıyasla daha sakin bir tatil imkanı sunan Datça'nın Palamutbükü sahiline akın etti. Turistlerin yanı sıra, sahilde dolaşan bir sokak köpeği de denize girerek serinledi. Koronavirüs tedbirlerine uyarak tatil yapan vatandaşların kameraya kaydettiği köpeğin o anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sahildekilerin ilgisini üzerine çeken sevimli köpek, denizde serinledikten ve yüzdükten sonra kurulanıp yoluna devam etti.
DATÇA HEM DENİZİ HEM DE MANZARASI İLE BÜYÜLÜYOR
Datça'da birçok sahilde yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkarıyor. Serin deniz suyu, ilçenin misafirleri için tercih sebebi oluyor. Datça aynı zamanda manzarası ile de özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Yüksek tepelerden manzara çekimleri yapmak isteyenler için Datça, doğal bir fotoğraf stüdyosunun andırıyor.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE VATANDAŞLAR UYUYOR
Datça'da turistlerin genel olarak koronavirüs önlemlerine uydukları görüldü. Maske kullanımıda dikkat edilirken, sahillerde sosyal mesafe kuralı da yine yüksek oranda yerine getiriliyor. Lokanta ve alışveriş noktalarında da uygun görülen kapasitenin üstünde müşteri kabul edilmiyor. MUĞLA SICAKTAN BUNALDIKÇA DENİZE GİRİP YÜZEN KÖPEK, DATÇA’DA TURİSTLERE EŞLİK EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muğla, Datça, Güncel, Haber
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