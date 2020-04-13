Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu öğrenci ve öğretim üyeleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretmeye başladı.

13.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:44
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden sağlık çalışanlarına siperlik desteği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu öğrenci ve öğretim üyeleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretmeye başladı.
MSKÜ Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü ve İnova Muğla Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Aktürk, matematik, fizik, jeoloji, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerindeki gönüllü öğrenciler ile öğretim üyeleri, salgında fedakarca çalışan sağlık personeli için bir araya geldi.
Gönüllü öğrenci ve öğretim üyeleri, biri öğrencilerin sanayiden topladıkları parçalarla yaptıkları cihaz olmak üzere, 7 cihazla günde 30 siperlik üretiliyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretimine destek verdikleri 3 boyutlu yazıcısıyla koruyucu yüz maskesi üretmeye başlayan topluluk üyelerinin maskeleri üretmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.
Sıvı temasından ve özellikle Kovid-19'dan koruyabilmek için tasarlanan yüz maskelerinin hastane çalışanlarına günlük olarak ulaştırılacağını belirten Çiçek, "Sağlıkçılarımız teması en yüksek yaşayan kişiler. Bu çalışmayı yürüten ve gönüllü olana öğrenci ve öğretim üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.
Prof. Dr. Çiçek, açıklamanın ardından üretimi yapılan ilk yüz maskelerini Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Salih Akkuş'a teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden sağlık çalışanlarına siperlik desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi - Haber 19:42: Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:42: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı - Haber 19:40: Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü - Haber 19:36: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler