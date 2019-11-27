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Muğla SMMM Yönetiminden, Başkan Tokat'a Ziyaret

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

27.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:33Muğla SMMM Yönetiminden, Başkan Tokat'a Ziyaret
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran, Başkan Yardımcısı Halime Esgin Bilgin, Sekreter Gökhan Odabaşı, Sayman Metin Kanatoğlu ve Üye Nail Değirmenci katıldı.

Nezaket ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran "Mali Müşavirler Odası olarak verebileceğimiz destek varsa her zaman hazırız. İlçelerdeki belediyeler bizim belediyemiz. Tabi bir Milaslı olarak Milas Belediyesi'nin yeri her zaman bende ayrıdır. Belediye Başkanımız sayın Muhammet Tokat'a yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" diyerek Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a çiçek takdim etti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise nazik ziyaretleri için Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran'a teşekkür ederek kentin gelişimi için meslek örgütleriyle diyaloğun sağlanması ve güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Muhammet Tokat, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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