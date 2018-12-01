Muğla Sokak Köpeği Başındaki Bidondan Kurtuldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:31



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:31

Sokak köpeği başındaki bidondan kurtulduMuğla'nın Dalaman ilçesinde, başı bir plastik bidona sıkışan sokak köpeği, bu durumdan kurtarıldı. Başındaki bidon çıkartılan köpek, özgürlüğüne kavuştu.Gürköy Mahallesi'nde başında plastik bidon bulunan bir köpek olduğunu gören hayvanseverler, durumu Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyelerine bildirdi. Hayvan ambulansıyla bölgeye gelen yetkililer, buldukları köpeği HAYDOS Bakımevine götürdü. Köpeğin başındaki plastik bidon, veteriner kontrolünde kesilerek çıkartıldı.HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeğin oynarken ya da beslenebilmek için çöpleri karıştırdığı sırada başını plastik bidona sıkıştırmış olabileceğini belirtti. Bir süredir başında plastik bidonla gezen köpeğin sonunda bu dertten kurtulduğunu belirterek, Sağlık durumu iyi. Gözetimimiz altında tutuyoruz dedi.