Haberler » Güncel » Muğla sörf tutkunları görsel şölen sundu - Haber

Muğla sörf tutkunları görsel şölen sundu

Sörf tutkunları görsel şölen sunduMuğla'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı.

25.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:06
Sörf tutkunları görsel şölen sundu
'nın ilçesinde, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturan vatandaşlar görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.
İlçe merkezinde, rüzgarla birlikte yükselen dalgaları gören sörf tutkunları, Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajına ve ilçeye 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahile akın etti. Aralarında doktor, avukat, mühendis ve öğretmen gibi çeşitli mesleklerden kişinin bulunduğu 14 kişi, kendilerini rüzgara bırakıp, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini yaşadı. Hızı saat 30 kilometreyi bulan rüzgarda metrelerce yükseğe çıkan dalgalar arasında sörf yapanlar, zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Sörf yapanlar nedeniyle, ilçe körfezinde renkli görüntüler oluştu. Sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturanlar da görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.
Uçurtma sörfü yapan Doktor Cüneyt Özcan, "Çılgınlık işte. 'Evde oturmayayım, deniz candır güzeldir ve değişiklik olsun' dedim. Anın keyfini çıkartıyorum" dedi.
Muğla sörf tutkunları görsel şölen sundu

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: "Türkiye'nin son dönemde iki tane oyun bozan hareketi var" - Haber
18:56   Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba hakim karşısına çıktı - Haber
18:55   Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması - Haber
18:55   Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı: "Cinsel saldırıyı gizlemek için öldürüldü" - Haber
18:54   Konya'da ev yangını: 1 yaralı - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 18:58:09