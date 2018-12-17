Muğla Su Dolu Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı

Muğla
'nın Seydikemer
ilçesinde, yarısı su dolu olan çukura düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Seydikemer'de yaşayan 38 yaşındaki Demet Pınarbaşı, dün (pazar) sabah, Girmeler Mahallesi'ndeki evinin yakınında köpek sesi duydu. Pınarbaşı, sesin, evinin yanındaki atıl durumdaki su çukurundan geldiğini fark etti. Kontrol ettiği yarısı su dolu olan çukurda bir sokak köpeğini görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çukura giren itfaiye görevlisi, köpeği dışarı çıkardı.
Seydikemer,Muğla
Kaynak: DHA