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MUĞLA Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu kuyuya düşen at için itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

20.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu kuyuya düşen at için itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Gölköy mahallesi Karadağ mevkisinde, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya at düştüğünü farkeden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kendi imkanıyla atı kurtaramayınca, kepçe çağrıldı. Kepçeyle önce kuyunun içindeki suyu büyük oranda boşaltındı. Ardından da kuyunun etrafında yol açıldı. Ardından boynuna halat geçirilen at, kepçe yardımıyla çekilerek kuyudan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sahibi Aykut Demir, atının 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. İki gündür kuyuda mahsur kaldığı için bitkin haldeki atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. MUĞLA Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

MUĞLA Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
Etiketler : İtfaiye, Gölköy, Bodrum, Güncel

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