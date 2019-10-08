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Muğla su kullanımında Türkiye ikincisi

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Su İstatistiklerini yayımladı.

08.10.2019 13:47Muğla su kullanımında Türkiye ikincisi
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Su İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda 2018 yılında Muğla'da 135 milyon 108 bin metreküp su çekildi.

Muğla, Türkiye genelinde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarının en yüksek olduğu ikinci il oldu. Çekilen suyun yüzde 44,7'si kuyulardan, yüzde 30,3'ü kaynaklardan ve yüzde 25'i ise barajlardan sağlandı. İçme ve kullanma suyu şebekelerine çekilen toplam 135 milyon 108 bin metreküp suyun yüzde 25,4'ü (34 milyon 299 bin litre) içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. İçmeve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 24,1 oldu.

Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 403 litre olarak hesaplandı. Türkiye için bu değer 224 litre olarak gerçekleşirken Muğla, Türkiye genelinde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarının en yüksek olduğu ikinci il oldu. İlk sırada 461 litre ile Kars ve üçüncü sırada 382 litre ile Ardahan yer aldı. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 95 olurken, Türkiye'de bu değer yüzde 98,6 oldu. Ayrıca içme ve kullanmada dağıtılan su miktarı 67 Milyon 951 Bin 573 metreküp olurken abone sayısı 461 Bin 872 olarak belirlendi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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