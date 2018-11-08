Muğla Su Kuyusuna Düşen Kediyi İtfaiye Kurtardı

Muğla
'nın Datça
ilçesinde su kuyusuna düşen sokak kedisi, belediye itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Emecik Mahallesi'nin Güllük Mevkii'nde, 43 yaşındaki Savaş Harıpçı'ya ait su kuyusundan, bugün saat 14.00 sıralarında kedi sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İçinde az miktar su bulunan kuyuya merdiven sarkıtarak inen görevli, kuyudaki kediyi, çuval içine koyup yukarı iple çekerek kurtardı. Serbest bırakılması için ağzı açılan çuvaldan çıkan kedi, hızla uzaklaştı.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:59