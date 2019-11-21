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Muğla su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldüMuğla'nın Fethiye ilçesinde, refüje çarpıp, kontrolden çıkarak, su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Kürşat Özoğul (42), yaşamını yitirdi.

21.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:49
Su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
'nın ilçesinde, refüje çarpıp, kontrolden çıkarak, su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Kürşat Özoğul (42), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. 626 Sokak'tan hızla girdiği öne sürülen Kürşat Özoğul yönetimindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüje çarptı. Özoğul'un kontrolünden çıkıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, su tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özoğul, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Kürşat Özoğul, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinçle kanaldan çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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