Muğla tam donanımlı yeni nesiller için çalışıyorlar

Tam donanımlı yeni nesiller için çalışıyorlarMUĞLA, (DHA)- Eğitimde daha fazla fırsat eşitliği yaratabilmek ve kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini duyuran Bodrum Bilnet Okulları Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulları Müdürü Sibel Dayıoğlu, 'Tam donanımlı yeni nesiller için çalışıyoruz. Eğitim bir bütün olarak ele alınmalıdır' dedi.Bilfen şirketler topluluğunun yeni okul markası olarak yola çıkan Bilnet Bodrum Kampüsü, 2019- 2020 öğretim döneminde yeni yönetimi, eğitim kadrosu ve eğitim uygulamalarını paylaştı. 'Bilnet okullarıyla gelecek daha net' ilkesi ile yola devam ettiklerini belirten okul müdürü Sibel Dayıoğlu, çağın eğitim stratejilerini, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön verebilen, bilimsel düşünebilen, iletişim gücü ve özgüveni yüksek, sanata-spora ilgi duyan, iki dil bilen, başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.'İNGİLİZCE HER YERDE FELSEFESİ İLE YOLA ÇIKIYORUZ'Sibel Dayıoğlu, çocukları tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Eğitim bir bütün olarak ele alınmalıdır. Çok yönlü bireylerin yetiştirilmesinde okulumuzun akademik yönü, sanatsal faaliyetleri, fark yaratacak yeni donanımsal süreçleri ve sportif altyapı çalışmaları dikkat çekmektedir. Okul öncesi eğitim programı, öğrencilerin tüm gelişim alanlarına dönük eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayacak kazanımlarla zenginleştirilir. İngilizce her yerde!' felsefesiyle yola çıkılmakta, öğrencilerimizin gün içinde maksimum düzeyde İngilizce ile karşılaşarak dili içselleştirmeleri sağlanmakta ve öğrencilerimize dili yaşayarak öğrenmeleri için fırsat sunulmaktadır. Okulun her alanında sunulan zengin öğrenme ortamları ile İngilizcenin öğrencilerimizin hayatının bir parçası haline gelmesi esas alınmaktadır" dedi.'HER YERDE İNGİLİZCE KONUŞAN BİREYLER OLACAKLAR'Dayıoğlu, okullarında uygulanan eğitim modelinin 'İçerik odaklı dil öğretimini' temel aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dil öğretiminde 'Content and Language Integrated Learning (CLIL)' modeli uygulanır. İngilizce öğretim programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda hazırlanmakta ve okullarımızda dünya standartlarında bir öğretim programı uygulanmaktadır. 2019 - 2020 öğretim döneminde hayata geçirdiğimiz 5. Sınıf İngilizce Hazırlık Programı 'Intensive English Programme' olarak adlandırdığımız yeni programla çocuklarımızın günlük ve iş hayatlarında İngilizce konuşan bireyler olarak var olmaları için, dev bir adım atıyoruz. 5. sınıfa geçen tüm öğrencilerimizin dahil olduğu 'Yoğunlaştırılmış İngilizce Hazırlık Programı' ile, onların İngilizce konuşma becerilerini arttırıp bu doğrultuda onlara dili günlük yaşam bağlantısında kullanmak için gerekli özgüveni sağlayacak özel bir müfredatla karşınızda olacağız."'TARTIŞARAK, SORGULAYARAK VE GÖZLEMLEYEREK ÖĞRENİYORLAR'Özel Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen ise, "Öğrencilerimiz, akademik ve sosyal anlamda gelişimlerinin yanında öğrenmeyi öğrenen, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözebilen ve sorumluluk sahibi olarak gelecek yüzyıla hazır bireyler olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler konuşarak, yaparak, tartışarak, sorgulayarak ve gözlemleyerek öğreniyorlar. 21. yüzyılda bireylerden bilgi, medya ve teknoloji becerileri, karmaşık problemleri çözebilme, eleştirel düşünceye sahip olabilme, yaratıcılık, insan kaynağı yönetimi, duygusal zeka, karar verebilme, tartışma yeteneği ve değerlendirme gibi becerilerinin geliştirilmesi beklenir. Bilnet öğrencileri, geleceğin mesleklerine yönlendirilirken, öğrencilerimizin yeniliklere açık, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, teknolojiyi gelişmeleri izleyen ve iyi kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır" dedi.'TOPLUMA HİZMET EDECEK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Şen, proje bazlı çalışmalarla bilimi yaşam tarzı haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:"Öncü uygulamalarla Bodrum'da ve ülkemizde ses getirecek toplum hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Hami Okul Projesi kapsamında devlet okullarıyla gerçekleştirdiğimiz 'Bilim ve teknolojiyle iç içe bir gün' temalı iş birliği ile öğrencileri geleceğin meslekleri ve bilim, teknoloji uygulamalarıyla karşılaştırıyoruz. Yine görme engelli insanlar için, onların yaşamını kolaylaştıracak materyaller tasarlıyoruz, Bodrum çapında görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları yürütüyoruz, kurumsal iş birlikleri içine giriyoruz. Bodrum'un turizmle anılan bir yer olmasının dışında sanat, kültür, edebiyat, mimari alanlarında ses getiren yaşayan değerleriyle de anılmasına katkıda bulunmak hedefindeyiz. Ekolojik duyarlılığı yaygınlaştıracak öncü uygulamalarla da doğayla barışık insanlar yetiştirmeye gayret ediyoruz.?46 sınıf kapasiteli Bodrum Bilnet Okulları'nda açık- kapalı spor salonları, özel dizayn edilmiş 3D, resim, seramik, müzik, maker atölyeleri, cooking odası, kütüphanesi, dans ve drama odaları, fen laboratuvarı, satranç odası ve bilgisayar laboratuvarları bulunuyor.