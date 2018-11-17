Muğla Tarihi Caminin Tahta Kapısı ve Camı Kırıldı

Tarihi caminin tahta kapısı ve camı kırıldı
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde, görgü tanıklarına göre, alkollü olduğu sanılan kimliği belirsiz bir kişi, 230 yıllık tarihi caminin tahta dış kapısını ve camını kırdı. Spor ayakkabısını cami bahçesinde bırakan bu kişinin kim olduğnunu belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, bugün saat 00.20 sıralarında, Tepe Mahallesi 38 Sokak üzerindeki 230 yıllık tarihi Eski Cami'de meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kimliği belirsiz ve alkollü olduğu sanılan bir kişi, caminin bahçesine girdi. Caminin tahta kapısını tekmeyle ve camını ayağından çıkardığı spor ayakkabıyla kırdı. Çevredeki bir apartmanda oturanlar sese uyanarak, balkona çıkıp olanları gördü. Vatandaşın tepkisi ve polis diye bağırması üzerine ürken saldırgan bağırdı. Kaçarken ayakkabısını ise cami bahçesinde bıraktı. Polis
bu kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Sokak üzerindeki MOBESE kayıtları incelemeye alındığı belirtildi.
Polis,Marmaris
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:15