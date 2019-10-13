Muğla tarihi kent çiftler için adeta stüdyo oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, tarih severler dışında evlenen çiftlerin de çekim mekanı oldu. Düğün öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla antik kente gelen çiftler, mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren dünyanın en büyük mermer kenti 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin 500 yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezi rotalarında yer alıyor. Tiyatro, kutsal tapınak, sunaklar, tören alanı, hamam kompleksi, kral yolu, meclis duvarı ve kuzey şehir kapısının yer aldığı antik kent, adeta düğün yapan çiftlerin çekim stüdyosu oldu. Hayatlarını birleştirmeye karar veren çiftler, tarihi dokusuyla ön plana çıkan Stratonikeia'da bulunan tarihi kalıntılar arasında bol bol fotoğraf çektiriyor. Düğün fotoğrafları için antik kenti tercih edenlerden damat Serkan Koç (25), Stratonikeia'yı tarihi bir mekan olmasından dolayı tercih ettiğini söyledi. Gelin Büşra Mutlu (20) ise, Anlamlı bir hatıra olması için fotoğraf çekimini burada yapmak istedik. Güzel bir yer seçtiğimize inanıyorum dedi. Stratonikeia'yı herkesin gelip görmesini tavsiye eden Esma Turan isimli ziyaretçi ise, Antik tiyatro başta olmak üzere tarihi eserleri görmek için geldim. Her yer tarih kokuyor. Buranın tanıtımına ağırlık verilerek ziyaretçi sayısı arttırılabilir. Mutlaka herkesin gelip görmesi gerekiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA