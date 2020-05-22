MUĞLA-Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor

Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyorMUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

22.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:36
Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Seyahat kısıtlamasının olmadığı kente giriş- çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bodrum'a son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
Bodrum'un tek girişi olan Torba'da trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Öte yandan Bodrum'a son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ
---------------------
- Araç yoğunluğundan genel-detay görüntü
-Polis ve jandarma ekiplerinin sürücü ve yolcuların ateşini ölçmesi
Haber - kamera Cavit AKGÜN BODRUM, (Muğla)
MUĞLA-Tatilciler akın akın Bodrum’a geliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Araç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Brandon Williams’ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor
Kılıçdaroğlu’ndan İzmir’de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Son dakika: Pakistan’da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Son dakika: İzmir’de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Haber
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Haberler››Güncel››MUĞLA-Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:31: İleri yaştakilerin evlerine berber hizmeti - Haber 15:31: Almanya'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı - Haber 15:31: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Halkın gündeminde seçimler değil sağlık ve ekonomi bulunuyor" - Haber 15:31: Malatya'da sağlık çalışanları yoğun bakımda Kovid-19 hastası kalmamasını kutladı - Haber 15:31: AK Parti, İzmir'de 107 bin gıda kolisi dağıttı - Haber 15:14: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor - Haber 14:49: Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı - Haber 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler 12:50: Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı - Ekonomi 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi