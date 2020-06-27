MUĞLA Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkarttı

Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkarttıMUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, güneşli havanın keyfini denize girerek ve güneşlenerek çıkarttı.

27.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:09
Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkarttı
MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, güneşli havanın keyfini denize girerek ve güneşlenerek çıkarttı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi, yeni normal hayata geçilmesinin ardından tatilcileri ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turistik mahalle Akyaka'da nem yüzde 34'ü gördü. Sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenen tatilciler güneşli havanın keyfini denize girip, güneşlenerek doyasıya çıkarttı. Kimi tatilcilerin ise kıyafetleri ile denize girmesi dikkat çekti. MUĞLA Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkarttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akyaka, Ula, Güncel, Haber

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