MUĞLA Temizlemek için indiği kuyuda mahsur kaldı

Temizlemek için indiği kuyuda mahsur kaldı Muğla
'da, temizlik yapmak için su dolu kuyuya inen yevmiyeli işçi 39 yaşındaki Raşit Yarlugluöz, tansiyonu düşünce merdivenleri tırmanamayarak, içinde mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerince kurtarılan Yarlugluöz, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Menteşe
ilçesinin Karabağlar
Yaylası Ayvalı
Mevkii'nde yaşandı. Gencay Üneren'e ait tarladaki kuyuyu temizlemek için yevmiye usulü anlaşan Raşit Yarlugluöz, işe koyuldu. Temizlik için kuyuya inen Yarlugluöz, tansiyonu düşünce dışarı çıkamadı. Kuyunun başında bekleyen arkadaşı Ali Arslan
'a, Gücüm yok, merdivenleri tırmanamıyorum diyerek, yardım istedi.
Arslan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, asma merdivenlere tutunarak su seviyesinin üzerinde bekleyen Yarlugluöz'ü halatla sabitleyip, 10 metrelik kuyudan dışarı çıkardı. Yarlugluöz, olay yerindeki ilk kontrolün ardından tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: DHA