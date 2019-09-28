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Muğla thomas cook yolcuları ülkelerine dönmeye devam ediyor

Thomas Cook yolcuları ülkelerine dönmeye devam ediyorİngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.

28.09.2019 12:33
Thomas Cook yolcuları ülkelerine dönmeye devam ediyor
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşları parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz Hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist ülkelerine döndü. Son olarak dün (cuma) saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.
Muğla thomas cook yolcuları ülkelerine dönmeye devam ediyor

Thomas Cook, Dalaman, Güncel

Kaynak: DHA

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