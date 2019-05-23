MUĞLA Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobille karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise aralandı.Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesinden Yatağan yönüne giden Halil Kırdınlı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yönetimindeki 38 TU 587 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen tır, Gültekin Lök (41) yönetimindeki 48 Y 0666 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Savrularak yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Lök, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan Muhittin Lök (15) ve Salih Çamlı (16) ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sadece Salih Çamlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.