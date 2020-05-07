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MUĞLA Trafik polislerinden çocuklar için tişört

Trafik polislerinden çocuklar için tişört MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' için denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirdi.

07.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:48
Trafik polislerinden çocuklar için tişört MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' için denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirdi. Ayrıca denetimde çocuklar için 3 bin tişört dağıtıldı.
Marmaris- Muğla Karayolu 23'üncü kilometresinde yeni kurulan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' kapsamında denetim yapıldı. İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, Muğla gidiş istikametine doğru gelen araçları durdurdu. Maske takılması ve dezenfektan bulunması konusunda sürücüler, bilgilendirildi. Ayrıca araçtakilerin ateşi de kontrol edildi. Denetim ve bilgilendirme sonrası üzerinde 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda, öncelik hayatın-öncelik yayanın' yazılı tişörtler, sürücülere çocuklarına vermeleri için hediye edildi. Saat 12.00-15.00 arası yapılan denetimlerde 724 araç kontrol edilerek çocuklara verilmek üzere 3 bin tane tişört dağıldı.
Sürücü Kadir Çoklan (28), "İşim gereği sürekli Muğla ilçelerinde gidip geliyorum. Bu tür denetimler özellikle koronavirüs kapsamında daha da artırılmalıdır. Trafik polisleri sayesinde güvenli seyahat ediyorum, denetimlerden memnunum" dedi. Kurumsal bir süpermarketin şoförlüğünü yapan Oğuz Altan (38), "Üç çocuğum var. Trafik polislerimizin hediyeleri için teşekkür ederim. Çocuklarım baktıkça temelden trafik eğitimi alacaklar. Trafik polislerimizin denetimlerinden memnunuz" dedi. MUĞLA Trafik polislerinden çocuklar için tişört

Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik Haftası, Marmaris, Polis, Muğla, Güncel, Haber

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