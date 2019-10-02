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Muğla trafikte yayalara dikkat çektiler

Trafikte yayalara dikkat çektilerMUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, 'Öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi.

02.10.2019 15:09
Trafikte yayalara dikkat çektiler
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, 'Öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Datça Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Caddesi'nde, Kazım Yılmaz İlkokulu önündeki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki dövizlerle, yaya güvenliği nöbetçiliği yaptı. Sürücülere uyarı broşürleri dağıtıldı. Çocuklara günün anısına, üzerlerinde trafik işaretleri bulunan cetveller verildi. Uygulama öğrenciler ve velileri memnun etti.
Muğla trafikte yayalara dikkat çektiler

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Jandarma, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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