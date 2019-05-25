MUĞLA Turizm ordusuna taze kan

Turizm ordusuna taze kan Muğla
'nın Datça
ilçesinde turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
(MSKÜ) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun 12'nci dönem mezunları, törenle diplomalarını aldı.
MSKÜ Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun 12'nci dönem mezunları için Datça Amfi Tiyatro'da tören yapıldı. Aşçılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Marina
İşletmeciliği programlarında öğrenim gören 144 öğrenci, diploma aldı. Törene; Datça Kaymakamı Mesut Çoban
, Datça Hava Radar Mevzi Komutanı Hava Albay Erdin Fahri Zeren, Datça Belediye Başkanı CHP
'li Gürsel Uçar
, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, öğrenci ve velilerle vatandaşlar katıldı. Okulun aşçılık programı mezunları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yemek tenceresi üzerine el basıp, yemin ederek mesleğe adım attı. Okul 1'ncisi Marina İşletmeciliği bölüm mezunu Zeynep Adaş, 2018-2109 eğitim öğretim yılı anısına mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Konuşma yapan Kaymakam Çoban, yeni mezunlara iş hayatlarında başarı dileğinde bulundu. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, eğitimin önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından yeni mezunlara, diplomaları verildi.
Mezuniyet törenine, Datça Eski 45'likler Orkestrası'nın konseri renk kattı. 70'li ve 80'li yılların unutulmaz eserlerini seslendiren orkestra, amfi tiyatroyu dolduranlar tarafından coşkuyla alkışlandı.
Güncel
Kaynak: DHA