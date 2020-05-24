MUĞLA 'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı

'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri R.E.'yi döven ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü operasyonla yakalandı.

24.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:50
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri R.E.'yi döven ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü operasyonla yakalandı. Bir şüpheli ise aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, R.E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntülerini görünce harekete geçti. Görüntüden, R.E.'yi dövenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumlarına hakaret ettikleri de tespit edildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonunda polis, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik bu sabah, operasyon yaptı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM ve Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda çete lideri Yunus T. ile adamları H.B.T. ve O.D. gözaltına alındı. Haklarında 'Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' suçlarından işlem başlatılan şüpheliler, sorguya alındı. Ö.E. adlı şüpheli ise aranıyor.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirtildi. MUĞLA ’Tutkunlar Çetesi’nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel, Haber

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