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Muğla üniversitelilerden lösemililere maskeli destek

Üniversitelilerden lösemililere maskeli destekMuğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup üniversiteli, lösemiye dikkat çekmek için bir araya geldikleri etkinlikte ağız maskesi takarak farkındalık yarattı.

06.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:19
Üniversitelilerden lösemililere maskeli destek
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup üniversiteli, lösemiye dikkat çekmek için bir araya geldikleri etkinlikte ağız maskesi takarak farkındalık yarattı. Topluluk bu hastalığın önemi, tedavisi ve toplumdaki yerininin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Marmaris'teki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelerek, ağız maskesi taktı. Sevgi ve iyiliği bulaşıcı yapın, lösemili kardeşlerimize sevgi verin sloganı atan topluluk, lösemi hastalarına destek verdi. Grup adına konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksekokulu Sağlıklı Yaşam Öğrenci Topluluğu Başkanı Selamet Baran, Bu hastalığın önemi, tedavisi ve toplumda yerini çok iyi bilmeliyiz. Bilinçli toplumlar yetiştikçe, iyilik bulaşıcı oldukça sorunların üstesinden el birliği ile geleceğimize inanıyorum dedi. Öğrenci Sinem İlayda Karadaş ise, dikkat çekmek için toplandıklarını söyleyerek, Kimseyi ayırmadan, küçük- büyük demeden tüm toplumu etkileyen hastalığa karşı duyarlı olmalıyız. Bu zorlu mücadeleyi veren minik yürekleri yalnız bırakmamalıyız. Bu hastalığa yakalananlara verebileceğimiz en büyük destek sevgi ve saygıdır dedi.
Muğla üniversitelilerden lösemililere maskeli destek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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