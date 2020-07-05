MUĞLA Ünlü tenisçi Nadal'ın yatı Göcek'te kaza yaptı, yatta hasar tespit çalışması yapıldı

Ünlü tenisçi Nadal'ın yatı Göcek'te kaza yaptı, yatta hasar tespit çalışması yapıldıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı.

05.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:38
Ünlü tenisçi Nadal'ın yatı Göcek'te kaza yaptı, yatta hasar tespit çalışması yapıldı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.
Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLARLA
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-
MUĞLA Ünlü tenisçi Nadal’ın yatı Göcek’te kaza yaptı, yatta hasar tespit çalışması yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Rafael Nadal, Fethiye, Göcek, Güncel, Haber
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