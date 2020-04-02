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MUĞLA Uyarılar işe yaradı Datça'ya girişler azaldı

Uyarılar işe yaradı Datça'ya girişler azaldıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, şehirlerarası yolcu ulaşımına getirilen kısıtlamanın ardından özel otomobillerle yapılan ilçeye girişler, uyarılar ve denetimlerin ardından azaldı.

02.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:18
Uyarılar işe yaradı Datça 'ya girişler azaldı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, şehirlerarası yolcu ulaşımına getirilen kısıtlamanın ardından özel otomobillerle yapılan ilçeye girişler, uyarılar ve denetimlerin ardından azaldı.
Datça'ya karayolu ile girilen tek nokta olan Datça- Marmaris karayolunun 40'ıncı kilometresinde, Balıkaşıran mevkisinde jandarma tarafından yapılan denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye giriş nedenleri sorulurken, jandarma görevlilerince ateşleri ölçülüyor. Kayıt altına alınan kişiler, 14 gün süreyle evlerinde karantina da kalmaları konusunda uyarılıyor. Şehirlerarası yolcu ulaşımına kısıtlama getirilmesinden hemen sonra başlayan denetimler sırasında, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden Datça'ya gelişlerde görülen yoğunluğun giderek azalması olumlu bulundu. Uyarılar ve denetimler, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.
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MUĞLA Uyarılar işe yaradı Datça’ya girişler azaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Jandarma, Datça, Güncel

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MUĞLA Uyarılar işe yaradı Datça'ya girişler azaldı
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