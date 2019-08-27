Haberler» Güncel» Haber

Muğla ve Aydın'da 171 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Aydın'ın Didim ilçelerinde denizde ve karada bir gece içinde ülkeyi terk etmeye hazırlanan toplam 171 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ilgili makamlara teslim edildi.

27.08.2019 12:05 Muğla ve Aydın'da 171 göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ve Aydın'ın Didim ilçelerinde denizde ve karada bir gece içinde ülkeyi terk etmeye hazırlanan toplam 171 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ilgili makamlara teslim edildi. Datça Aktur bölgesinde Mobil Radar timi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Karada tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Datça Kalemlik tepesinde de mobil radar ekipleri tarafından 25 düzensiz göçmen yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Datça'da iki olayda toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın Didim ilçesinde ise Tekağaç ve Didim Marina açıklarında lastik bot ile kaçış hazırlında olan 52 düzensiz göçmen yakalandı. Didim'de ayrıca Jandarma tarafından 37, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 43 olmak üzere Didim'de 132 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla ve aydın illerinde bir gece içinde Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından toplam 171 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilecekler.
(İHA)

Jandarma, Datça, Muğla, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03   Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi
13:03   Fındık kabuğundan çay yaptı
13:02   Kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları
13:01   Erdoğan savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz - fotoğraflar
13:01   Artvin-yusufeli barajı görüntüleri
13:01   Pence: abd, her zaman israil'in yanında olacak
13:01   "Mucize bitki"nin tohumları toprakla buluştu