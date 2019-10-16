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Muğla ve Aydın'da yıldırım 8 ormanına neden oldu

MUĞLA (İHA) – Muğla ve Aydın'da, dünden bu yanan etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında düşen yıldırımlar, sekiz ilçede orman yangınlarına neden oldu.

16.10.2019 11:58Muğla ve Aydın'da yıldırım 8 ormanına neden oldu
MUĞLA (İHA) – Muğla ve Aydın'da, dünden bu yanan etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında düşen yıldırımlar, sekiz ilçede orman yangınlarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Aydın ve Muğla bölgesinde dün başlayan ve gece devam eden gök gürültülü sağanak yağış esnasında düşen yıldırımlar nedeniyle 8 ayrı bölgede yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi. Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Menteşe, Ula, Dalaman ve Ortaca ilçeleriyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangınlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı ani müdahaleler sayesinde büyümeden söndürüldü. - MUĞLA

Aydın, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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