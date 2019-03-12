Muğla ve Aydın İçin Sağanak Uyarısı

Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde bu gece saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.