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Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Muğla'ya gelen turist sayısı, geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 17'lik artışla 3 milyonu geçti.

18.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:06Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı
Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan 'ya gelen turist sayısı, geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 17'lik artışla 3 milyonu geçti.
Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve doğasıyla 340 bin yatak kapasiteli tesislerinde yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanı sunuyor.
Deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi mekanlarıyla da ziyaretçi çeken kent, farklı medeniyetlere ait taşıdığı izlerle de kültür turizmine katkı sağlıyor.
Bodrum, Fethiye, Marmaris, Ula, Dalaman, Köyceğiz, Datça gibi öne çıkan destinasyonlara sahip kent, yamaç paraşütü, rafting, cip safari gibi ekstrem alanları, her bütçeye uygun konaklama tesisleri, sağlıklı ve lezzetli mutfağı, geleneksel mimarisi, alışveriş ile eğlence olanaklarıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Turizm yüzleri güldürdü
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine, kente 2019'un ocak-ekim döneminde gelen yabancı turist sayısının bir önceki yıla oranla artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turizmin bu yıl yüzleri güldürdüğünü belirten Civelek, "Muğla'ya 2019'da gelen yabancı turist sayısı 2018'e göre yüzde 17 artışla 3 milyon 240 bin 840'a ulaştı. Muğla'yı 1 milyon 128 bin 416 kişiyle en çok İngilizler ziyaret ederken 512 bin 863 Rus, 200 bin 619 da Ukraynalı geldi." diye konuştu.
Civelek, geçen yılın aynı dönemiyle kente gelen turist sayısı karşılaştırıldığında İngiltere'nin yüzde 11, Rusya'nın yüzde 29, Ukrayna'nın da yüzde 14 oranında artış gösterdiğini dile getirdi.
Muğla kent merkeziyle turistik ilçelerine 2019'un ocak-ekim döneminde gelen 3 milyon 240 bin 840 yabancı misafirin, iki havaalanı ve 10 deniz hudut kapısından giriş yaptığını anlatan Civelek, bu yıl 1 milyon 695 bin 566 kişinin Dalaman Havalimanından, 972 bin 354 kişinin Milas Bodrum Havalimanından giriş yaptığını bildirdi.
Civelek, doğa sporları için de uygun bir coğrafyaya sahip Muğla'nın, Fethiye Babadağ semalarından Ölü Deniz'in muhteşem manzarasına karşı paraşütle atlama yapanların sayısının da 2019 yılı ekim sonu itibariyle 165 bine ulaştığını belirtti.

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Kaynak: AA

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