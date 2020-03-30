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Muğla'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Muğla'da Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında özel araçlarıyla seyahat eden sürücü ile yolcular sağlık taramasından geçiriliyor.

30.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:43
Muğla'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Şehrin Aydın, Denizli, Bafa ve Seki girişlerinde bulunan denetleme noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık görevlileri de görevlendirildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde denetlemek amacıyla şehrin Aydın ve Denizli giriş ve çıkış noktalarını ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun önlemler alındığını ifade eden Vali Civelek sosyal mesafeyi gözeterek, vatandaşları 14 gün süreyle evlerinde kalmaları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Büyük şehirlerden ve çevre illerden gelen yoğun akına karşı tedbirlerin arttırıldığını belirten Vali Civelek, alınan tüm tedbirlerin virüsün yayılmasının önlemek olduğunu, vatandaşların alınan tedbirler konusunda hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıkları için duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında, Polis ve Jandarma trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücülerin, sağlık görevlilerince, ateş kontrolü yapıldıktan sonra kimlik ve adres bilgileri alınıyor. Şehirlerarası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor ve 14 gün süreyle evde kalmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Denetlemeleri sırasında Vali Civelek'e Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Toplu ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Polis, Muğla, Güncel

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