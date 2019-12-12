Haberler » Güncel » Muğla'ya mevsimin ilk karı - Haber

Muğla'ya mevsimin ilk karı

MUĞLA'da mevsimin ilk karı, Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı.

12.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:12Muğla'ya mevsimin ilk karı

MUĞLA'da mevsimin ilk karı, ilçesindeki bin 892 rakımlı Dağı'na yağdı.

'nın tüm ilçelerinde etkili olan yağmur, özellikle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlin en yüksek tepelerinden biri olan Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü. Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirve, güzel görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 15 santimetreye ulaşan karlı zirveye gelerek kar keyfi sürmek isteyen Mustafa Taner, karlı alanları fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Taner, "Göktepe'ye kar yağdığını görünce aracımla karları yakından görmeye geldim. Kurak geçen sonbaharın ardından yağan kar herkesi sevindirmiştir umarım" dedi.



Kavaklıdere, Göktepe, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:48 Geleneksel Türk Okçuluğu, Kültür Mirası Listesi'nde - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
00:41 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Haber
00:41 Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız" - Haber
00:38 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın" - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
13.12.2019 00:49:41