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Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '81 ile Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Muğla'nın 4 ilçesine bin adet yeni konut inşa edilecek.

18.12.2019 05:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 05:56Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '81 ile Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında 'nın 4 ilçesine bin adet yeni konut inşa edilecek.

Buna göre Muğla'nın Menteşe ilçesine 500, Milas'a 300, Seydikemer'e 100, Kavaklıdere'ye 100 adet olmak üzere toplam Bin adet konut için başvurular başladı.

2+1 ve 3+1 planında Muğla yöre mimarisine uygun biçimde TOKİ tarafından inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak. Başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL. Konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Başvurular Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, diğer alıcı adaylar olmak üzere 4 kategoride alınacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Başvurular Ziraat Bankası yetkili şubelerine 15 Ocak 2020 tarihine kadar yapılabilecek. - MUĞLA

Recep Tayyip Erdoğan, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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