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Muğla yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.

27.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:13
domuzları aç kalınca şehir merkezine indi
MUĞLA'nın ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.
Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkisine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir vatandaş, evinden çıkıp yanına çağırarak darı atarak besledi. Evcil hayvan gibi vatandaşın çağrılarına cevap verip gelen yaban domuzları, zarar vermeden çevrede dolaştı. O anları cep telefonuyla kaydedip, sonrasında sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumu yaptı. Bölgede tur atan yaban domuzları koşup geldikleri ana caddeden ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.
Muğla yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

Marmaris, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA


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