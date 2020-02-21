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Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyorBODRUM'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.

21.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04
domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
BODRUM'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler çoğaltılarak, yarımada genelinde yaban domuzlarının yoğun yaşadığı doğal alanlara yerleştirilmeye devam edilecek.
Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bodrum, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA


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