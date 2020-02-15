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Muğla yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı

Yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, karayoluna inen yetişkin bir yaban domuzu, kısa süreli ulaşımı aksattı.

15.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:32
domuzu trafikte olumsuzluk yarattı
MUĞLA'nın ilçesinde, karayoluna inen yetişkin bir yaban domuzu, kısa süreli ulaşımı aksattı.
Dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen yetişkin bir yaban domuzu, trafiğin işlek olduğu Yeni karayolunda ulaşımı aksattı. Bir sürücü, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Kaldırımdaki otları eşeleyen yaban domuzu, aniden karayoluna fırladı. Bu sırada bir kamyonet sürücüsü, son anda hayvanı fark ederek frene bastı. Korkan yaban domuzu, yolun karşı şeridine geçerek, bu sefer burada ulaşımı aksattı. Sürücülerin korna çaldığı yaban domuzu korkuya kapılarak, koşarak gözlerden kayboldu.
Muğla yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı

Marmaris, Datça, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA


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