MUĞLA Yaban domuzu ve 6 yavrusunu düştükleri havuzdan itfaiye kurtardı

Yaban domuzu ve 6 yavrusunu düştükleri havuzdan itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat halindeki villanın içi bir miktar su dolu 1.5 metrelik yüzme havuzuna düşen yaban domuz ve 6 yavrusu itfaiye ekipleri kurtarıldı.

18.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:08
Yaban domuzu ve 6 yavrusunu düştükleri havuzdan itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat halindeki villanın içi bir miktar su dolu 1.5 metrelik yüzme havuzuna düşen yaban domuz ve 6 yavrusu itfaiye ekipleri kurtarıldı. Anne domuzun yavrularını koruma içgüdüsüyle kurtarma çalışmalarında itfaiye görevlilerine zorluk yaşatması dikkat çekti. Türkkuyusu Mahallesi, Tepe sokaktaki bir villanın inşaatından gelen sesleri merak edip giden çevredekiler, buradaki yüzme havuzun içerisinde domuzlar olduğunu fark edip, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 1.5 metre derinliğindeki havuzun içerisindeki 50 santimetrelik suda anne domuz ve 6 yavrusunu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Anne domuzun yavrularını korumak için ekiplere zorluk çıkartması üzerine çalışmalara kısa süreliğine ara verildi. Hayvanın sakinleşmesinin ardından domuzlar, mahsur kaldıkları havuzdan kurtarılıp, doğal ortamlarına bırakıldı. MUĞLA Yaban domuzu ve 6 yavrusunu düştükleri havuzdan itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bodrum, Yaban, Güncel, Haber

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