MUĞLA Yabancı misafirler Türkiye güvenli bir ülke
Yabancı misafirler: Türkiye güvenli bir ülke MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle teknelerinde kalan yabancı misafirler, gününü güneşlenerek, kitap okuyarak ve dambıllarla ağırlık çalışması yaparak geçiriyor.
18.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:02
'TÜRKİYE'DE HER ZAMAN GÜVENDEYİM'
Bir başka İngiliz vatandaşı Andrew Tessoro (52) ise, "Türkiye'ye ilk geldiğimiz dönem 15 Temmuz'a denk gelmişti. Ülkemdeki arkadaşlarım güvende misin diye sormuşlardı. Türkiye'de her zaman güvendeyim. Hafta sonları havaların ısınmasıyla herkes dışarı çıkmak isteyecekti. Sokağa çıkma yasağının alınması çok mantıklı" dedi. Marina İşletme Müdürü Burak Ardahan, koronavirüse karşı tüm önlemlerini aldıklarını belirterek, "Kamu otoritelerinden gelen bilgileri misafirlerimiz ile sürekli paylaşıyoruz. İlk sokağa çıkma yasağı ilan edilir edilmez teknelerinde yaşayanların gıda ihtiyaçlarını karşılaşmıştık. 65 yaş ve üzeri olanlarında ihtiyaçlarını günlük olarak yerine getiriyoruz. Turizm sezonu nisanın ikinci haftasında başlıyordu. Şu anda rezervasyonlarımız eylül ayına kaydırıldı. Ülkemize virüse karşı başarılı bir mücadele veriliyor. Kısa sürede virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. 350 tekne kapasitemiz var. Şu anda yüzde 95'e yakın doluyuz. Marinamızda 35 teknede 75 kişi yaşantısını sürdürüyor" diye konuştu.
Kaynak: DHA