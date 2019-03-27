Muğla Yalıkavak'ta Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Yalıkavak'ta deniz dibi temizliği yapıldı
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği kapsamında, Yalıkavak Mahallesi'nde çalışma yapıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
önderliğinde 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliği, bu hafta Yalıkavak Mahallesi'yle sürdü. Bodrum Belediyesi dalış ekibine, gönüllü dalgıçlar da katıldı. Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde katılan Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri de çevreyi temizledi. Deniz dibinden 57 kilo plastik, 61 kilo demir, 179 kilo cam, 130 kilo araç lastiği, 140 kilo tekstil atığı çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
Yerli ve yabancı turistlerin çalışmayı takdir ettiklerini belirten dalgıç Öner Karaçiçek, "İnsanlar kolay yolu seçip çöplerini denize atmaktan çekinmiyorlar. Gerek meşrubat şişeleri olsun gerek cam şişeler olsun, denize atmışlar. Bunun yanı sıra yağmur suyuyla derelerden denize kavuşan atıklar da var. Bodrum Belediyesi dalgıç ekibi olarak bugün Yalıkavak'ta temizlik yaptık. Amacımıza ulaşmaya başladık. Deniz dibi temizlikleri vatandaşlarımız tarafından duyulmakta ve takip edilmekte. Tüm halkımızın bize destek olmasını bekliyoruz" dedi.
Mehmet Kocadon, Bodrum, Güncel
Kaynak: DHA