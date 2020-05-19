MUĞLA Yangına giden itfaiye ekipleri, emekli savcının cesedini buldu

Yangına giden itfaiye ekipleri, emekli savcının cesedini bulduMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri bir erkeğe ait ceset buldu.

MUĞLA Yangına giden itfaiye ekipleri, emekli savcının cesedini buldu
19.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:15
Yangına giden itfaiye ekipleri, emekli savcının cesedini buldu
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri bir erkeğe ait ceset buldu. Yangın söndürülürken, jandarmanın yaptığı incelemede ise cesedin emekli savcı Ayhan Sökmen'e (79) ait olduğu tespit edildi.
Olay, öğleden sonra, Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarı yapılınca, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, arazideki anız yangınını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, arazinin ortasında bir erkeğe ait ceset bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin emekli savcı olan Ayhan Sökmen'e ait olduğu tespit edildi. Emekli savcının tarladaki yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiği tahmin edilirken, savcılığın incelemesinin ardından ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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